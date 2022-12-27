Сексолог Джесс О'Райли предложила супружеским парам вести календарь интимных утех

Самая главная ошибка в отношениях супругов после рождения детей в том, что они начинают видеть друг в друге только родителей.

Страсть убивается после появления в семье малышей, после чего муж и жена не воспринимают друг друга как мужчину и женщину, а только как родителей.

Мнение сексолога Джесс О'Райли:

“Перестаньте называть друг друга "мамой" и "папой", перестаньте ставить детей выше ваших отношений, перестаньте искать отговорки, думая, что все восстановится, когда дети уедут"

Желание близости должно появляться задолго до порога спальни. Так считает психолог Дэвид Цалля.

Он объяснил, что оба партнера в паре должны открыто говорить о своих желаниях и не бояться проявлять чувства при детях: обнимать друг друга, целовать, прикасаться, можно взяться за руки или сделать друг другу массаж.

Можно и нужно периодически организовывать романтические свидания, которые заканчиваются в спальне.

Когда интимная жизнь надолго поставлена "на паузу", следует начинать планировать близость.

По мнению психологов и сексологов, нет ничего зазорного в том, чтобы составить календарь интимных встреч и придерживаться его.

Если ждать спонтанного секса, то ожидание может затянуться надолго.

Еще один важный совет: взаимные беседы на интимные темы.

Супруги не должны бояться обсуждать наболевшие проблемы, говорить о своих предпочтениях, выбирать компромиссы, если один из партнеров не настроен на полноценную близость.