Что все-таки скрыто за "Черным квадратом" Казимира Малевича

Картина, пожалуй, самая неоднозначная из всех существующих во всю историю живописи. Столько людей пытались ее понять, но она и сейчас, вроде разгаданная и объясненная, притягивает к себе, как магнит и рождает новые отгадки.

Казимир Малевич - российский и советский художник, творивший в манере авангардизма. Свою мистическую картину "Черный квадрат" он представил на суд публики в 1916 году.

Столько споров, сколько вызвало это творение, не было вокруг картин наверное никогда. Кто-то так и не смог принять и понять ее, а у кого-то она вызвала страстный восторг и экзальтацию.

Кого-то сподвигла на долгие глубокие размышления.

Как мог обычный квадрат, закрашенный в черный цвет, стать мировым шедевром?

Прошло уже более 100 лет, а "Квадрат" и поныне вызывает бурные дискуссии в среде искусствоведов и рядовых любителей живописи.

Все дело в концепции, которая стоит за картиной, в том, какую мыслительную работу провел художник перед созданием полотна.

Это философское произведение, требующее особого подхода для адекватного восприятия.

Творческий акт, рожденный просветлением и прозрением, вызвал у самого художника настоящий шок. Причиной было то состояние, которое ему открылось, та истина, которую он постиг.

«Я неделю не мог спать, я хотел понять то, что я сделал»

«Я часто занят вглядыванием в его загадочное черное пространство»

Художник практически заявлял, что "Квадрат" создал себя сам его рукой.

Авторитетные искусствоведы уверены, что те, кто видит в картине сугубо квадрат, - это люди с неразвитым воображением.

Смотреть на полотно надо, выйдя за рамки привычного традиционного восприятия, "космическим" взглядом. Тогда смотрящему откроется целый неведомый мир.

Коротко общий смысл, вложенный в творение, сводится к следующему: вселенная, космос только видятся нам такими упрощенными при привычном восприятии, как этот черный квадрат, на самом деле они гораздо глубже и бесконечнее.

Как сложно увидеть за обманом правду, за тьмою - свет, за умиранием - вечную жизнь, так сложно сразу постичь истинный смысл "Черного квадрата" Малевича.

Сам художник объяснял, что картина стала скорее декларацией современного искусства. А точнее его гибели.

И это сложно отрицать: многие талантливые живописцы того времени были расстреляны или сосланы в лагеря.

Кто бы что ни говорил по поводу картины Малевича, но после его "Квадрата" мир искусства не подарил человечеству ничего более значимого и глобального.

И до сих пор картина вызывает много противоречивых мнений, и обсуждать ее будет еще не одно новое поколение людей.