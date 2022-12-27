Мужчины-египтяне: с чем придется столкнуться при выборе их в спутники жизни

Если египтянин предлагает иностранке жениться, чаще всего он имеет в виду заключение "орфи", то есть "облегченного" брачного договора.

Смуглые красавцы, страстные взгляды, декларация серьезных намерений - египтяне производят неизгладимое впечатление на иностранок и кажутся им эталоном мужественности. Так ли это? Стоит ли бросаться в их объятия? Какие они вообще?

В отличие от женщин, мужчины в Египте могут одеваться, как хотят. А также - получать образование, работать, проводить время с друзьями в кафе.

Но есть и обязанности: они обязаны помогать родителям в содержании младших братьев и незамужних сестёр, заработать на свадебный подарок в виде ювелирных украшений и денег для своей невесты. А после свадьбы - содержать уже жену и детей.

Как и большинство южных мужчин, египтяне трепетно относятся к внешности. Они ухаживают за лицом, следят за фигурой, любят красиво одеваться. Но настоящий бзик у них связан с волосами. Еженедельный поход в парикмахерскую так же обязателен, как и пятничный поход в мечеть.

Среди египтян трудно встретить мужчину, который не курит сигареты, а кальян здесь курят все.

Для египтянина друзья - это святое. Когда бы они не нагрянули в гости, их примут с распростёртыми объятиями. Если у египтянина появится свободная минута, он обязательно пойдет в ближайшее кафе, чтобы встретиться с друзьями. А если с кем-то из друзей случилась беда, египтянин снимет последнюю рубашку, чтобы помочь.

Самая главная проблема в отношениях с египетскими мужчинами – их необязательность. Египтянин никогда не придёт первым на свидание. Не из принципа, а потому что в Египте действует особое "египетское время": к примеру, восемь вечера может означать и 20.10, и 20.30, и 20.59.

Здесь не в традициях куда-то спешить, ставить много задач, пытаться объять необъятное. Любимое слово египтян - "букра", то есть "завтра". То есть, завтра будет сделано то, что обещают сегодня. Но завтра - то, что не наступает никогда.

Египтяне – короли драмы. Они из любого пустяка способны раздуть трагедию вселенского масштаба, а из бытового конфликта - устроить театральное представление. Нервное подергивание бровями, громкие, во всеуслышание, взывания к Аллаху, раздувание щек, воздымание рук к небу – это лишь небольшая толика их актёрского арсенала.

Основная часть египтян - мусульмане. Религиозность у египтян при этом причудливым образом сочетается с бытовыми суевериями. Больше всего они боятся сглаза, и часто увешивают себя с ног до головы разными украшениями, которые являются оберегами.

Когда египтянин предлагает иностранке жениться, чаще всего он имеет в виду заключение "орфи", то есть "облегченного" брачного договора, не требующего официального заверения. Он дает мужчине и женщине право на совместное проживание, но освобождает мужчину от каких-либо обязательств.

К слову, вопреки распространённому мнению, расторгать "орфи" нужно как и "акд заувадж" (это заверенный нотариально брачный контракт) в суде, при этом рассчитывать на раздел имущества либо денежную компенсацию женщина не сможет.

Мужчины в Египте могут иметь несколько жен, но чаще всего не хотят. Потому что это дорого обходится: закон предписывает содержать своих жён одинаково. Кроме того, для второго брака надо заручиться согласием первой жены, и далеко не каждая на это пойдёт.