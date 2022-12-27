Ученые доказали: если не обнимать ребенка, то он никогда не научится любить других

Каждодневные объятия укрепляют психику, иммунитет и помогают обрести счастье.

Если обниматься от трех до семи раз в день, то можно укрепить иммунитет и психику. А если восемь раз - можно стать абсолютно счастливым человеком.

Научно доказано, что если ребенка до семи лет совсем лишить объятий, то он никогда не сможет любить других людей. Хуже того, из него может вырасти социопат или психически нестабильный человек.

Современный мир слишком переменчивый и стремительный, люди в нем часто стрессуют, и им сложно противостоять накапливающейся раздражительности.

Исследователи уверяют: самый простой и верный способ стать счастливее и обрести внутреннюю гармонию - это начать обниматься друг с другом!