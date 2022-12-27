Какао - это натуральный антидепрессант, который дарит заряд бодрости на весь день

Этот чудодейственный напиток полезно пить как детям, так и взрослым: в нем содержится множество полезных веществ.

Какао является источником множества питательных веществ, и если начать утро с чашки этого напитка, то заряда бодрости и энергии хватит на большую часть дня.

В какао-бобах содержится более 300 различных элементов: антиоксиданты, аминокислоты, почти все витамины группы В, витамины К и Е, клетчатка.

А еще минералы - марганец, магний, цинк, фосфор, медь.

Этот питательный и высококалорийный напиток является натуральным природным антидепрессантом, а в холодном виде он быстро восстанавливает мышцы после занятий спортом.