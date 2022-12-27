Врач предупредил Риту Дакоту о риске внезапной смерти

Доктор поставил певице диагноз «тромбоцитоз» и в срочном порядке отправил на КТ с контрастом.

Рита Дакота ранее признавалась, что ее волнуют грыжи под глазами и она планирует избавиться от них хирургическим путем. День Х наконец настал, и певица стала готовиться к операции, проходить обязательное медобследование, сообщает Супер.ру.

Результаты оказались неожиданными: доктор поставил Дакоте диагноз «тромбоцитоз» и предупредил о риске внезапной смерти. Об операции на лице речи уже не шло.

Риту вместо этого в срочном порядке отправили на КТ с контрастом. «Дерьмовый год может стать еще дерьмовее, если врач считает, что ты можешь отъехать от тромбоэмболии», — написала Дакота в соцсети.

К счастью, процедура у девушки тромбоэмболию не выявила. Соответственно, нет и грозящей прямо сейчас смертельной опасности.

«Слава Богу, томбоэмболию не выявили. Отправили домой. А у меня температура 38 и ЭКГ/анализы крови плохие. Завтра опять к терапевту. Сделала глазки, называется», — посетовала Рита.

Певица призналась, что испугалась диагноза. «Считаю, надо вкусным салатом отметить то, что я не умираю», — призналась певица.