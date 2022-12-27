Для Европы дешевле продать старый автомобиль в Африку или другие страны, чем утилизировать

Некоторые европейские государства и известные автомобильные гиганты Европы участвуют в так называемой утилизации, рециклинге узлов и агрегатов старых своих автомобилей.

В африканских странах есть огромный рынок подержанных товаров, электротехники и автотранспорта, где контроль качества, и цивилизованный сервис практически отсутствует.

Если говорить более конкретно, то в развитый и промышленный Пакистан идут масляные компрессоры, газовое оборудование. Следует напомнить, что Пакистан богатое государство, находящееся на 7 месте в рейтинге стран, обладающих ядерным оружием, на 8 месте, например - Израиль.



Бедная же и несчастная Африка с удовольствием принимает на своей земле убитые автомобили и откровенный автохлам.

Бесспорно, это очень выгодный и грязный вид теневого бизнеса, причем грязный во всех отношениях, за которым стоят европейские, и американские мигранты из стран Ази и, соответственно, Африки.

Бонусом всего этого "железного круговорота" становятся конечно же отмытые по второму кругу деньги.

Про Европу и Америку говорить не приходится, ибо коррупция в этих странах не уступает африканской халатности, и врожденному бюрократизму, а учитывая ко всему прочему общемировой финансовый кризис, и падение нравов - контрабанда мертвого железа принимает ошеломляющий оборот.



Бизнес переработки и утилизации металла в некоторых странах Африки конечно же существует, и это далеко не прибыльный вид деятельности, если не сказать хуже - практически невыгодный, посему крупные заводы по переработке и утилизации европейско-американского хлама отсутствуют.

Существуют лишь небольшие частные предприятия на птичьих правах, принадлежащие в основном иностранцам - арабам, ливанцам, всем тем, кто любит руководить и не любит, да и не умеет работать.



Небогатая Африка не в состоянии приобретать дорогие новинки мировой автомобильной промышленности, африканцам приходится довольствоваться нелегально ввозимыми подержанными железяками с колесиками, место которым на свалке металлолома.



Утилизация старого автохлама в некоторых странах Европы - крайне накладная затея. Легче продать за 100 евро старый Мерседес, чем платить за его утилизацию пару тысяч.



Что же касается Африки, то ко всему прочему возникает еще одна серьезнейшая проблема - отсутствие запасных частей и приличных автомастерских для всех этих иномарок во всем регионе.