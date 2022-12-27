Обезьянка украла у туристки в Таиланде полторы тысячи долларов и документы
2022-12-27 22:44
Животное не нашло в сумке женщины еды и сбросило сумку с деньгами и документами в пропасть.
После этого инцидента 55-летняя женщина обратилась к спасателям.
Для спуска в джунгли со скалы спасатели использовали специальное альпинистское снаряжение.
Чтобы туристка не сомневалась в возвращении всей ее наличности, специально для нее запустили онлайн-трансляцию спасательной операции в соцсети.
Кроме потерянных денег и документов этой туристки в джунглях обнаружилось множество разных вещей, украденных обезьянами у других путешественников.
Все они были подняты наверх, и теперь осталось лишь отыскать их владельцев.
Опубликовано: Наталья Павлова