Ким Чен Ын требует укрепить оборонный потенциал КНДР из-за провокационной обстановки
2022-12-28 01:29
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости укрепления оборонного потенциала страны в следующем году.
Он указал на провокационную обстановку, которая складывается на Корейском полуострове и требует соответствующих решений.
В своем докладе Ким Чен Ын проанализировал международную политическую обстановку и рассказал, как Северная Корея будет бороться с противниками.
Ранее северокорейский лидер сообщил, что его страна в последние годы столкнулась с серьезными провокациями и трудностями.
Опубликовано: Светлана Репина