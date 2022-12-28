Ким Чен Ын требует укрепить оборонный потенциал КНДР из-за провокационной обстановки

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости укрепления оборонного потенциала страны в следующем году.

Он указал на провокационную обстановку, которая складывается на Корейском полуострове и требует соответствующих решений.

В своем докладе Ким Чен Ын проанализировал международную политическую обстановку и рассказал, как Северная Корея будет бороться с противниками.

Ранее северокорейский лидер сообщил, что его страна в последние годы столкнулась с серьезными провокациями и трудностями.