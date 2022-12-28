В Узбекистане возбуждено уголовное дело из-за смерти 18 детей после приема индийского лекарства от ОРВИ

APS
2022-12-28 02:04

Служба госбезопасности Узбекистана возбудила уголовное дело по факту смерти 18 детей, принимавший индийский препарат от ОРВИ.

Уже задержаны подозреваемые – сотрудники компании Quramax Medical, которая импортировала лекарство в страну.

Проведена медицинская экспертиза, ее результаты переданы в правоохранительные органы Узбекистана.

Как выяснилось индийский препарат под названием «Док-1 Макс» производства Marion Biotech содержит этиленгликоль – высокотоксичное вещество.

Опубликовано: Светлана Репина







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