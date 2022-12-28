В Узбекистане возбуждено уголовное дело из-за смерти 18 детей после приема индийского лекарства от ОРВИ
2022-12-28 02:04
Служба госбезопасности Узбекистана возбудила уголовное дело по факту смерти 18 детей, принимавший индийский препарат от ОРВИ.
Уже задержаны подозреваемые – сотрудники компании Quramax Medical, которая импортировала лекарство в страну.
Проведена медицинская экспертиза, ее результаты переданы в правоохранительные органы Узбекистана.
Как выяснилось индийский препарат под названием «Док-1 Макс» производства Marion Biotech содержит этиленгликоль – высокотоксичное вещество.
Опубликовано: Светлана Репина