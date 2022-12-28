Welt: российская экономика успешно противостоит санкциям Запада

Издание Die Welt опубликовало материал Эдуарда Штайнера, который утверждает, что российская экономика успешно противостоит санкциям Запада.

Он пишет, что по итогам года Международный валютный фонд прогнозирует снижение ВВП России только на 3,4%.

Журналист отмечает, что в конце года россияне идут на любые расходы, поскольку любят праздновать Новый год.

Штайнер подчеркивает, что санкции Соединенных Штатов и Европы в отношении России не дали ожидаемого результата.