Сати Казанова окунулась в мир роскоши на съемках ювелирного бренда Саудовской Аравии

Певица провела три дня на съемках в пустыне при 40-градусной жаре, а на презентации в Эр-Риаде надела абайю.

Сати Казановой в Саудовской Аравии предложили сотрудничество с одним из ювелирных брендов страны, сообщает PROZVEZD.

"В марте я была в Дубае на выставке. Зашла в павильон Саудовской Аравии и восхитилась красотой этой страны. И поняла, что хочу попасть туда в ближайшее время. А в мае мне поступило предложение - стать амбассадором бренда с интересной историей и концепцией", - рассказала певица.

По прилету в Саудовскую Аравию Сати провела три дня на съемках в пустыне при 40-градусной жаре.

"Мы приехали в то место, которое я видела на картинках в Дубае, - отметила артистка. – Туда далеко не каждый может попасть, у нас был специальный доступ. Мы снимали видео в каньоне небесной красоты. Было ощущение, что я нахожусь в ином измерении".

Затем Казанова оказалась в столице страны Эр-Риаде на презентации.

"В тот вечер надела национальную одежду женщин – абайю. Как гостье, мне не обязательно было покрыть голову на арабский манер, но я захотела это сделать. Были видны лишь кисти рук. Когда я вошла, меня приняли за местную женщину. Я искренне наслаждалась процессом, спела что-то из своей музыки, снискав восторг публики", - поделилась эмоциями звезда.

По словам Сати, эта поездка пеервернула ее взгляд на арабскую культуру.