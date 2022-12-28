В Америке умер 31-летний внук легендарного музыканта Боба Марли

Музыкант Джозеф Марли выпустил мини-альбом Comfortable и пластинку Eternal. Он также записал трек вместе с ямайской группой Morgan Heritage.

Регги-музыкант Джозеф Марли, которого поклонники знают по псевдониму Jo Mersa, умер от приступа астмы. Как сообщает Daily Mail, звезду нашли без сознания в машине.

Джозеф Марли - потомственный музыкант. Его дед Боб Марли был самым известным в мире исполнителем в стиле регги.

Отец Стивен Марли также регги-музыкант и продюсер, восьмикратный обладатель премии «Грэмми» - как солист, продюсер и участник группы старшего брата Зигги Ziggy Marley & The Melody Makers.

Джо Марли родился 12-го марта 1991-го года. Первые годы жизни он провёл на Ямайке, потом переехал во Флориду.

В 2014-м выпустил мини-альбом Comfortable, а в 2021-м году у него вышла пластинка Eternal. Он также записал трек вместе с ямайской группой Morgan Heritage для альбома Strictly Roots, получившего премию «Грэмми» как лучший регги-альбом.