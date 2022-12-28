Качественная питьевая вода для ежедневного употребления: какой она должна быть

Воду нужно пить каждый день в достаточном количестве, но для здоровья этого мало. Жидкость, поступающаая в организм, должна быть качественной и полезной.

По мнению специалиста, диетолога Алексея Ковалькова, вода должна быть насыщена минералами и микроэлементами. Нельзя брать для ежедневного применения дистиллированную воду.

В крови человека содержатся соли, если их не станет, электронные импульсы не будут проводиться, что приведет к остановке сердечной мышцы. Вот почему так важна минерализация воды.

Но ее степень бывает разной, не всем подходит лечебная минеральная вода, лучше отдать предпочтение обычной. Можно покупать простую питьевую воду, предлагаемую в магазинах.

Состав и свойства покупной воды нужно грамотно оценивать, и помочь в этом могут эксперты.

Алексей Ковальков рассказал, как найти для себя лучшую воду из тех вариантов, которые есть на прилавках. Раскрученный бренд - это еще не все.

Воду под одинаковой маркой могут добывать из разных источников, и качество может отличаться.

Специалист советует выбрать несколько видов воды, которые глянулись больше других, и отвезти на анализ в санэпидемстанцию.

Алексей Ковальков:

"И вам скажут, что эта вода из-под крана, в этой воде очень много токсических веществ, в этой воде попадаются стафилококки, а вот эта вода идеальна по микроэлементарному составу, она очень хорошая. И вы в своем районе находите именно ту воду, которая вам идеально подойдет. Анализ стоит очень недорого, это может сделать любой человек, а потом поделиться информацией в интернете с жителями своего района"

Обойтись без помощи специалистов в этом деле вряд ли получится, определить качественный состав воды можно только в лабораторных условиях.