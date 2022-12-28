Какой напиток еще более вредный, чем кока-кола - это свежевыжатый сок

Такой неожиданный вывод сделал доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков. Оказывается, в соках содержание сахара гораздо выше, чем в кока-коле.

Особенно большой вред покупные свежевыжатые соки наносят поджелудочной железе из-за избыточного количества сахара в них.

Если постоянно увлекаться соками, можно заработать сахарный диабет всего за 5-6 лет.

Если сравнивать действие на организм кока-колы и соков, то вторые более вредны по количеству сахара в них.

В итоге, один съеденный свежий апельсин куда полезнее свежевыжатого апельсинового сока.

Вред магазинных соков доказан уже давно. Лимонная кислота в составе мешает усваивать кальций и сильно портит зубную эмаль.

Кроме того такие соки часто вызывают аллергию, диарею, расстройство органов ЖКТ, дисбактериоз.

Сок, купленный в магазине, может долго храниться, свежий - нет. Все дело в консервантах и добавках, которые портят вкус и убивают витамины.

В магазинном продукте, даже самом дорогом, пользы почти нет. Поэтому готовить соки лучше самостоятельно и без добавления сахара.