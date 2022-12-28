Срамные болезни: какие недуги на Руси считались позором

В понимании славян определённые проблемы со здоровьем человек мог получить только за проступки и потаканию низменным желаниям.

Некоторые заболевания на Руси считались позорными. К примеру, наши предки считали постыдными недуги, которые связаны с несоблюдением личной гигиены.

В этот список вошли чесотка, экземы, рожистые воспаления и иные кожные заболевания. Считалось, что они возникают из-за того, что человек не ходит в баню, где изгоняют телесные и душевные хвори.

Проказа

Страдающих проказой людей обходили стороной, потому что этот недуг считали не просто заразным, но и постыдным. Человека с проказой даже могли выгнать из селения. Он должен был сообщать о своём приближении к «нормальному» населённому пункту ударами в колотушку. Часто такие изгои умирали от голода в одиночестве.

Венерические заболевания

По мнению предков, они свидетельствовали об аморальном образе жизни человека и разнузданности плоти. Людей с подобными недугами клеймили. Приличные люди старались об этих болезнях вообще не говорить.

Бесплодие

И для мужчин, и особенно для женщин, позорным было бесплодие. Таких представительниц называли «пустоцветом». К ним относились пренебрежительно, потому что они не могли выполнить главное предназначение.

Пьянство

Алкоголизм на Руси тоже не одобряли. Если человек из-за этого умирал, его родные краснели при упоминании его имени, потому что пьянство считалось позором.