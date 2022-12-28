ГПК: белорусские пограничники обнаружили труп беженки из Сирии на границе с Польшей

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что белорусские пограничники обнаружили беженца из Сирии с трупом его дочери на границе с Польшей.

28 декабря Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщил об обнаружении вчера ночью, 27 декабря, белорусскими пограничниками гражданина Сирийской Арабской Республики с трупом его дочери близ белорусско-польской границы.

Сирийский беженец пояснил, что на протяжении трёх дней находился на территории Польши вместе со своей дочерью, которая была при смерти и почти не дышала, когда их задержали польские военные, отказавшиеся оказать помощь находящейся в тяжёлом состоянии женщине.

Со слов мужчины, польские военные приказали иностранцу «загрузить тело дочери на плечи» и вытеснили через калитку в заграждении на территорию Беларуси, отобрав у граждан Сирии рюкзаки с личными и теплыми вещами, едой.