Вайкуле чуть не погибла во время концерта в Одессе

Прибалтийская певица Лайма Вайкуле рассказала, как едва не лишилась жизни на выступлении в Одессе из-за халатности организаторов мероприятия.

Лайма Вайкуле вспомнила о страшном случае во время своего концерта в Одессе в эфире Ютуб-шоу "Говорящие головы". Артистка едва не лишилась жизни по причине халатности сотрудников, которые занимались монтажем сцены.

Исполнительницу ударило током, из-за чего она еле добралась до кулис. Артистке повезло, что у нее было "сильное" сердце.

Оказывается, работники повредили высоковольтный кабель, когда производили монтаж сцены. Вайкуле взялась за металлический поручень, что и стало причиной удара током.