МИД РФ объявил персоной нон грата Временную поверенную в делах Литвы в России

МИД РФ в качестве ответной меры объявил персоной нон грата Временную поверенную в делах Литвы в России Юргиту Цибулскиене.

28 декабря пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации в официальном Telegram-канале сообщила о вызове в ведомство Временной поверенной в делах Литвы в России Юргита Цибулскиене в связи с необоснованной высылкой 1 декабря сотрудника Посольства РФ в Вильнюсе.

В качестве ответной меры российское внешнеполитическое ведомство объявило Цибулскиене персоной нон грата и обязало дипломата литовского посольства покинуть территорию России в течение 5 дней.