Генерал МЧС России Елизаров госпитализирован после падения сосульки с крыши

28 декабря российский генерал Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Анатолий Елизаров был доставлен в больницу после падения сосульки на его голову.

В среду вечером генерал МЧС России Генерал МЧС России Анатолий Елизаров попал в больницу после того, как сосулька упала ему на голову, сорвавшись с крыши здания, из которого выходил военный. По данным журналистов, Елизаров находится в тяжёлом состоянии, однако врачи дают позитивные прогнозы, поскольку генерал в сознании и может говорить.

Известно, что после инцидента с падением сосульки на голову Анатолия Елизарова правоохранители начали расследовать деятельность коммунальных служб, которые обязаны оперативно устранять наледь с крыш в стране.