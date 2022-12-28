Генерал МЧС России Елизаров госпитализирован после падения сосульки с крыши
2022-12-28 18:00
28 декабря российский генерал Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Анатолий Елизаров был доставлен в больницу после падения сосульки на его голову.
В среду вечером генерал МЧС России Генерал МЧС России Анатолий Елизаров попал в больницу после того, как сосулька упала ему на голову, сорвавшись с крыши здания, из которого выходил военный. По данным журналистов, Елизаров находится в тяжёлом состоянии, однако врачи дают позитивные прогнозы, поскольку генерал в сознании и может говорить.
Известно, что после инцидента с падением сосульки на голову Анатолия Елизарова правоохранители начали расследовать деятельность коммунальных служб, которые обязаны оперативно устранять наледь с крыш в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей