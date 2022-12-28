Минское метро в новогоднюю ночь будет работать до 4:00

Минский метрополитен сообщил, что в новогоднюю ночь метро будет принимать жителей и гостей столицы до 4:00.

28 декабря Минский метрополитен в официальном Telegram-канале сообщил об изменения, внесённых в график работы метро с целью транспортного обеспечения новогодних и рождественских праздников, поэтому движение поездов 31 декабря 2022 года, 1, 2, 7, 8 января 2023 года будет организовано по графикам воскресных дней.

В новогоднюю ночь метро будет принимать пассажиров до 4 часов утра, однако станции «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход в 4:15, а 1 января 2023 года метрополитен начнёт свою работу в 5:30.

Интервал движения поездов по 1-й Московской линии и 2-й Автозаводской составит 6 минут, в то время как на 3-й Зеленолужской – 10 минут.