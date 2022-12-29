Fox News: прокуратура проверит конгрессмена Сантоса, солгавшего избирателям

Солгавший о своей биографии представитель Конгресса Джордж Сантос попал в поле зрения прокуратуры Нью-Йорка.

Телеканал Fox News уведомляет, что прокуратура американского штата Нью-Йорк инициировало расследование в отношении конгрессмена Джорджа Сантона, который после расследования газеты NYT публично признал, что соврав своему электорату, когда рассказывал о своей биографии.

По данным New York Times, Сантос врал, что у него есть диплом о высшем образовании, а также что его мать является еврейкой и сбежала из нацистской Германии в годы Второй мировой войны.