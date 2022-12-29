СБУ заставляла пленных давать ложные показания на депутата Делимханова

Сотрудники Службы безопасности Украины принуждали пленных российских военных давать недостоверные показания про депутата Госдумы Адама Делимханова.

Российский танкист Сергей Филип, который побывал в плену у украинской армии, утверждает, что агенты СБУ принуждали пленных солдат России давать намеренно ложные показания про деятельность представителя Государственной думы от Чечни Адама Делимханова. По словам Филипа, его заставили прочесть на камеру текст о том, что он якобы видел Делимханова в Мариуполе в сопровождении охранников.

Примечательно, что Адам Делимханов действительно был в Мариуполе и принимал участие в боевых действиях на территории данного города в ходе спецоперации.