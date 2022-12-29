Bild: план Хабека по электроэнергии в Германии обречён на провал

Издание Bild утверждает, что разработанный вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком план по переходу Германии на возобновляемые источники энергии не будет реализован.

Немецкая газета Bild утверждает, что вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек разработал план, согласно которому с 2023 по 2029 год Германия на 80 процентов перейдёт на использование возобновляемых источников электричества. Аналитики Bild уверены, что задумке Хабека не суждено реализоваться, поскольку за 2022 год в немецком государстве построили лишь 200 ветряных турбин.

Также в Bild отметили, что для достижения целей Роберта Хабека к 2030 году Германии необходимо строить 6 новых ветряных турбин ежедневно, однако с 2010 по 2021 год в стране строили лишь 3-4 ветряных турбины в день.