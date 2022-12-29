Александр Буйнов признался, почему жена называет его дураком

По словам певца, под бой курантов он загадывает, чтобы супруга его поцеловала, и оно всегда сбывается.

Александр Буйнов обычно встречал Новый год в замке давней подруги - Аллы Пугачевой. В этом году ввиду отъезда Примадонны традиция нарушится.

Но, как признался Буйнов, он не унывает.

"Моя жена всегда под бой курантов загадывает желания, – поделился артист. – Я это делаю тоже, но к данной традиции всерьез не отношусь. Желания у меня самые простые: здоровья себе и всем близким. Каждый раз происходит следующее. Бой курантов, загадываем желания. Алёнка спрашивает: «Загадал?» «Загадал», – отвечаю. Она спрашивает, что попросил, я отвечаю: "Чтобы ты меня поцеловала!"."Дурак!" – кричит она. Но, правда, все равно целует".

Сейчас певец живет за городом, где тридцать лет назад построил большой особняк. Будет ли встречать Новый год именно там, неизвестно. Певец признался, что самые лучшие новогодние праздники у него связаны с воспоминаниями детства.

"Я родился в многодетной семье, у меня три брата. Родители каждый Новый год старались нас радовать. Жили в коммунальной квартире, все в одной комнате. Родители шли на работу, а мы создавали свою банду и весело проводили время. Отдельную квартиру получили, когда мне было лет десять".