Эксперты объяснили, чем обезвоженная кожа отличается от сухой

По своим признакам они довольно схожи, но на самом деле представляют собой две совсем разные проблемы.

Врач общей практики, дерматолог и косметолог Елена Кудашкина рассказала о главных отличиях сухой и обезвоженной кожи, сообщает Рамблер.

Эксперт пояснила: если человек ранее не сталкивался с шелушениями, велика вероятность, что кожа обезвожена. С такой проблемой часто сталкиваются люди с жирной и комбинированной кожей, которые используют подсушивающие средства, обезвоживающие кожу.

Если кожа сухая, то часто возникает ощущение стягивания, а также сильная реакция на разные компоненты косметики.

Сухость кожи может усугубляться такими факторами, как недостаток витаминов, холодная или ветреная погода. Такая кожа требует тщательного питания: необходимо применять крема, сыворотки, масла.

А при обезвоживании кожи нужно сделать акцент на увлажнении.