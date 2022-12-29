Эксперты объяснили, чем обезвоженная кожа отличается от сухой
По своим признакам они довольно схожи, но на самом деле представляют собой две совсем разные проблемы.
Врач общей практики, дерматолог и косметолог Елена Кудашкина рассказала о главных отличиях сухой и обезвоженной кожи, сообщает Рамблер.
Эксперт пояснила: если человек ранее не сталкивался с шелушениями, велика вероятность, что кожа обезвожена. С такой проблемой часто сталкиваются люди с жирной и комбинированной кожей, которые используют подсушивающие средства, обезвоживающие кожу.
Если кожа сухая, то часто возникает ощущение стягивания, а также сильная реакция на разные компоненты косметики.
Сухость кожи может усугубляться такими факторами, как недостаток витаминов, холодная или ветреная погода. Такая кожа требует тщательного питания: необходимо применять крема, сыворотки, масла.
А при обезвоживании кожи нужно сделать акцент на увлажнении.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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