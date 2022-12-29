Второй за месяц атомный подводный крейсер «Император Александр III» спустят на воду
Президент Росси Владимир Путин отдаст команду на поднятие флага на втором в декабре спущенном на воду АПК «Император Александр III», сообщил Песков.
Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил в четверг, 29 декабря, что президент Путин сегодня примет с докладом главу Минобороны России Сергея Шойгу.
«Сегодня Шойгу выступит с докладом для Путина», сообщил Песков, не раскрывая подробностей.
Традиционно президент примет участие в церемонии подъема флага на новом подводном крейсере «Император Александр III».
Напомним, что 21 декабря Сергей Шойгу сообщил, что в состав ВМФ России была принята новейшая подлодка (АПК) «Генералиссимус Суворов».
Опубликовано: Тарас Медведев
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