Второй за месяц атомный подводный крейсер «Император Александр III» спустят на воду

APS
2022-12-29 13:46

Президент Росси Владимир Путин отдаст команду на поднятие флага на втором в декабре спущенном на воду АПК «Император Александр III», сообщил Песков.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил в четверг, 29 декабря, что президент Путин сегодня примет с докладом главу Минобороны России Сергея Шойгу.

«Сегодня Шойгу выступит с докладом для Путина», сообщил Песков, не раскрывая подробностей.

Традиционно президент примет участие в церемонии подъема флага на новом подводном крейсере «Император Александр III».

Напомним, что 21 декабря Сергей Шойгу сообщил, что в состав ВМФ России была принята новейшая подлодка (АПК) «Генералиссимус Суворов».

Опубликовано: Тарас Медведев







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