Вегетарианская колбаса сбивает с толку покупателей и вводит их в заблуждение
В этом уверен министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт. Он считает, что у вегетарианских продуктов должны быть свои названия, отличные от наименований уже имеющихся мясных аналогов.
Быть вегетарианцем несколько веков назад было сложнее, чем сейчас. С этим трудно поспорить.
Ведь сегодня существуют всевозможные пищевые добавки и витамины, способные восполнить недостаток питательных веществ при вегетарианском питании.
Современные вегетарианские блюда и продукты выглядят очень привлекательно и аппетитно, удивляя и впечатляя даже самых убежденных мясоедов.
В магазинах уже можно встретить вегетарианскую колбасу, такие же сосиски или шницель. Такая ситуация, впрочем, в прошлом году стала причиной скандала в Германии.
Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт возмутился названиями вегетарианских продуктов, дублирующих наименования мясных изделий.
По его мнению, из-за подобной ситуации возникает путаница, вводящая покупателей в заблуждение и приводящая к неприятным казусам.
"Эти понятия вводят в заблуждение и вызывают у покупателя неуверенность. Я выступаю за то, чтобы запретить их и обеспечить потребителю ясность в наименованиях. Я не хочу, чтобы в случае с этими псевдопродуктами мы делали вид, что это мясо. Я уверен, что в будущем производители придумают собственные названия для своих растительных продуктов"
Жители Германии сегодня могут позволить себе купить самые разнообразные вегетарианские продукты в соответствующих магазинах.
Здесь есть растительные изделия, почти идентичные или очень напоминающие по вкусу и по виду мясо. Подобный подход к питанию набирает поклонников.
Возможно, вегетарианская пища - это то, к чему постепенно придут все люди в недалеком будущем.
В этом почти уверен предприимчивый бизнесмен и по совместительству основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон.
Вот поэтому он решил крупно вложиться в вегетарианскую компанию, производящую "чистое мясо" без причинения какого-либо вреда животным.
Миллиардер сделал ставку на будущее и предположил, что люди скоро перестанут употреблять мясо и будут покупать его аналоги.
"Я очень рад инвестировать в Memphis Meats, я считаю, что через 30 лет нам больше не нужно будет убивать животных, что все мясо будет сделано из растений. Это будет полезно для всех"
Компания Memphis Meats давно выращивает в своих лабораториях мясо, идентичное натуральному, чтобы остановить кровавые расправы людей над животными и вместе с тем не оставить людей без необходимого им питательного элемента.
Опубликовано: Храмова Оксана
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