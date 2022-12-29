В Беларуси может появиться закон запрещающий пропаганду ЛГБТ+
Беларусь может последовать российскому опыту и примет закон, который будет запрещать в любой форме пропаганду сексменьшинств.
«Закон о запрете пропаганды ЛГБТ может появиться в Беларуси», сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует БелТА.
До сих пор в Беларуси толерантно относились к ЛГБТ сообществу, но не позволяли его представителям устраивать променады, как это происходит на оси от Тайваня до ЕС.
Безусловно Беларусь в этом плане использует опыт России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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