В Беларуси может появиться закон запрещающий пропаганду ЛГБТ+

Беларусь может последовать российскому опыту и примет закон, который будет запрещать в любой форме пропаганду сексменьшинств.

«Закон о запрете пропаганды ЛГБТ может появиться в Беларуси», сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует БелТА.

До сих пор в Беларуси толерантно относились к ЛГБТ сообществу, но не позволяли его представителям устраивать променады, как это происходит на оси от Тайваня до ЕС.

Безусловно Беларусь в этом плане использует опыт России.