Психологи назвали приемы, которые помогают расположить к себе практически любого

Нужно проявлять больше позитива, больше интересоваться собеседником и задавать ему вопросы о нем самом.

Что предпринять, чтобы расположить к себе знакомых и незнакомых людей? Психологи советуют обратить внимание на некоторые аспекты поведения.

Больше позитива

Позитив и хорошее расположение духа притягивают людей, которым хочется погреться в этих лучах. Позитивные люди, как правило, заставляют думать о них лучше, чем они есть, такова особенность нашей психики.

На переговорах, на свидании искренние и положительные эмоции обязательно сыграют на руку даже при напряженной ситуации. Просто нужно попробовать несколько техник, которые направлены на развитие позитивного мышления. И буквально за пару месяцев интерес людей вокруг к вашей персоне возрастет.

Больше внимания

Любой человеку нравится, когда им интересуются. Интерес при этом должен быть искренним, а поддельная заинтересованность всегда вызовет отторжение. Во время беседы не надо терять нить и всегда быть готовым задавать человеку вопросы, эта техника всегда действует.

Психологи также не рекомендуют слишком увлекаться и очень пристально смотреть собеседнику в глаза, потому что такой невинный жест может вызвать приступ агрессии.

Поднять чужую самооценку

Не надо считать, что абсолютно все, с кем вы сталкиваетесь по работе либо в личной жизни, уверены в себе на все сто. Если встречаетесь с человеком впервые, каждый испытывает неловкость, пусть это внешне и незаметно.

Чтобы подбодрить собеседника, вызвать чувство уважения, можно попробовать периодически говорить нечто вроде: «Вы все так хорошо объяснили, что теперь все понятно», «Повторите, пожалуйста, это очень важно» и так далее.

Таким образом собеседнику дают понять, что все им сказанное важно. Это очень повышает самооценку, а кто останется равнодушным к человеку, который дает такую поддержку?