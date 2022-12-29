Новак не знает о заявке Казахстана на транзит нефти по «Дружбе» в ФРГ, но готов поддержать ее
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия готова поддержать заявку Казахстана на транзит нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба».
Он заявил, что ничего не знает о такой заявке, но этот вопрос прорабатывался ранее.
По словам Новака, в России не возражают против увеличения транзита нефти из Казахстана в Германию.
Ранее казахстанский «Каймунагаз» сообщил о предстоящей пробной поставке нефти в немецкий Шведт.
Опубликовано: Светлана Репина
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