Новак не знает о заявке Казахстана на транзит нефти по «Дружбе» в ФРГ, но готов поддержать ее

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия готова поддержать заявку Казахстана на транзит нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба».

Он заявил, что ничего не знает о такой заявке, но этот вопрос прорабатывался ранее.

По словам Новака, в России не возражают против увеличения транзита нефти из Казахстана в Германию.

Ранее казахстанский «Каймунагаз» сообщил о предстоящей пробной поставке нефти в немецкий Шведт.