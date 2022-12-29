Мицотакис: Греция модернизировала ВВС и теперь не боится ничьих угроз

APS
2022-12-29 21:01

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна нарастила свои возможности в сдерживании и больше не боится ничьих угроз.

Он пояснил, что Греция модернизировала военно-воздушные силы, закупила новые самолеты и укрепила армию.

Мицотакис отметил, что местные пилоты научились управлять самолетами F-16 и другой современной техникой.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что США поставляют оружие Греции, нарушая баланс сил в регионе.

Опубликовано: Светлана Репина







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