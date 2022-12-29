Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.
В исследовании участвовало 1000 человек: У трети респондентов суперпродукты есть в меню хотя бы раз в неделю; Почти 40% заявляют, что вообще не употребляют суперпродукты.
Суперпродукты часто недостаточно исследованы, чтобы можно было оценить их с точки зрения здоровья, — говорит доктор Андреас Хенсель.
Некоторые суперпродукты состоят из экстрактов или препаратов на растительной основе. Они могут содержать потенциально вредные вещества в концентрированной форме.
Также не существует стандартов в процедурах экстракции — поэтому тяжело оценить риск для здоровья подобных продуктов.
Сбалансированная и разнообразная диета остается лучшей основой для сохранения здоровья, — говорит доктор Хенсель.
Нам кажется, что если продукт импортный, значит, полезный. Однако местные продукты часто приносят больше пользы для вашего организма.
Например, черная смородина представляет собой альтернативу ягодам годжи из-за высокого содержания в них витамина С, а льняное семя с высоким содержанием белков и жирных кислот омега-3 имеет сходство с семенами чиа.
Опубликовано: Марат Беглов
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Храмова Оксана
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