Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят

К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.

В исследовании участвовало 1000 человек: У трети респондентов суперпродукты есть в меню хотя бы раз в неделю; Почти 40% заявляют, что вообще не употребляют суперпродукты.

Суперпродукты часто недостаточно исследованы, чтобы можно было оценить их с точки зрения здоровья, — говорит доктор Андреас Хенсель.

Некоторые суперпродукты состоят из экстрактов или препаратов на растительной основе. Они могут содержать потенциально вредные вещества в концентрированной форме.

Также не существует стандартов в процедурах экстракции — поэтому тяжело оценить риск для здоровья подобных продуктов.

Сбалансированная и разнообразная диета остается лучшей основой для сохранения здоровья, — говорит доктор Хенсель.

Нам кажется, что если продукт импортный, значит, полезный. Однако местные продукты часто приносят больше пользы для вашего организма.

Например, черная смородина представляет собой альтернативу ягодам годжи из-за высокого содержания в них витамина С, а льняное семя с высоким содержанием белков и жирных кислот омега-3 имеет сходство с семенами чиа.