В Беларуси могут принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Глава Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова не исключает, что в стране будет принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ.
Она предположила, что парламентариям необходимо выступить с инициативой о принятии такого нормативного акта.
Кочанова рассказала, что была в Москве в тот день, когда аналогичный закон приняли в Госдуме. По ее мнению, это было правильным шагом, поскольку пропагандировать ЛГБТ нельзя.
Она отметила, что в стране есть семейные ценности и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это традиции семьи и православия.
Опубликовано: Светлана Репина
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