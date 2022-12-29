В Беларуси могут принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Глава Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова не исключает, что в стране будет принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

Она предположила, что парламентариям необходимо выступить с инициативой о принятии такого нормативного акта.

Кочанова рассказала, что была в Москве в тот день, когда аналогичный закон приняли в Госдуме. По ее мнению, это было правильным шагом, поскольку пропагандировать ЛГБТ нельзя.

Она отметила, что в стране есть семейные ценности и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это традиции семьи и православия.