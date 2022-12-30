В Университете Шеффилда придумали, как делать корм для скота из рождественских елок

APS
2022-12-30 02:04

Ученые из Университета Шеффилда предложили делать химикаты для изготовления корма скота из рождественских елок.

Они отметили, что британцы покупают 6-8 живых елок в год, а потом практически все они выбрасываются.

Это не только неэкономный расход древесины, но и ускоренное выделение парниковых газов. Ученые предлагают делать из иголок рождественских елей краски, уксус, подсластители, биоуголь.

Хвоя также может стать источником муравьиной кислоты, которая широко используется для заготовки силоса для скота.

Опубликовано: Светлана Репина







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