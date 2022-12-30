В Университете Шеффилда придумали, как делать корм для скота из рождественских елок

Ученые из Университета Шеффилда предложили делать химикаты для изготовления корма скота из рождественских елок.

Они отметили, что британцы покупают 6-8 живых елок в год, а потом практически все они выбрасываются.

Это не только неэкономный расход древесины, но и ускоренное выделение парниковых газов. Ученые предлагают делать из иголок рождественских елей краски, уксус, подсластители, биоуголь.

Хвоя также может стать источником муравьиной кислоты, которая широко используется для заготовки силоса для скота.