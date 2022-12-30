Умерла легендарный дизайнер и панк-икона Вивьен Вествуд

О смерти кутюрье сообщили ее близкие, законодательница моды скончалась в Лондоне в окружении своей семьи.

Вивьен Вествуд, самая известная в Британии и за ее пределами женщина-дизайнер, ушла из жизни в Лондоне, сообщает СтарХит.

Она известна миру, как экс-партнерша менеджера скандальной группы Sex Pistols, политическая и экологическая активистка, эксцентричная оригиналка и кавалерственная дама Ордена Британской империи.

В семидесятых годах дизайнер произвела революцию в мире моды: ей удалось внедрить стиль панк и даже сделать его мейнстримом. В этом году кутюрье отметила 81-летие.

В 2021 году состояние модельера оценивалось в 50 миллионов долларов, ее награды и премии исчислялись десятками.

«Такие люди, как Вивьен, нужны миру, чтобы измениться к лучшему», — написали родные в личном аккаунте Вествуд в соцсетях в прощальной публикаци

Близкие модельера не скрывают, что убиты горем. «Я буду жить с Вивьен в моем сердце. Спасибо тебе, дорогая», — так обратился к модельеру ее 70-летний муж Андреас Кронталер.