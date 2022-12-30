Глава энергетической компании раскритиковал план ЕС по «потолку цен» на газ

Глава энергетической компании RWE Маркус Креббер подверг резкой критике запланированное ЕС ограничение цен на газ, сообщает WAZ в пятницу, 30 декабря.

«На европейском уровне существует иллюзия, что мы ограничиваем цену на газ. И если цена слишком высока, больше нельзя заключать сделки. Это не сработает», — отметил Креббер.

Незадолго до Рождества страны ЕС договорились об ограничении оптовой цены на газ в Европе при определенных условиях, если она превышает 180 евро за мегаватт-час на торговой площадке TTF.

Если механизм сработает, цена будет ограничена максимум на 35 евро за мегаватт-час выше международной цены на сжиженный природный газ (СПГ).

Проект в основном затрагивает основных клиентов, которые торгуют на TTF, а не конечных потребителей, таких как ценовой тормоз на газ федерального правительства.

Генеральный директор группы Dax со штаб-квартирой в Эссене, был рад, что Германия на переговорах в Брюсселе добилась некоторого ослабления потолка цен на газ, например, в виде исключений в отношении дефицита и сравнительно высокой стоимости потолка.

«Теперь есть механизм, который, надеюсь, никогда не сработает. Я надеюсь, что цены останутся ниже ценового предела», — сказал Креббер.

Ранее Федерация немецких промышленников (BDI) раскритиковала решение об ограничении цен на газ в ЕС как риск для безопасности поставок.

