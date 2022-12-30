Sky News: население Британии ожидает похорон родственников больше месяца

Телеканал Sky News утверждает, что британцы вынуждены ждать более 30 дней похорон собственных близких.

Репортёры Sky News утверждают, что в нынешнем году на территории Великобритании зафиксировано свыше 540 тысяч смертей, что на восемь процентов больше, чем в 2021 году. По данным СМИ, из-за роста количества погибших наблюдается нехватка сотрудников моргов, которые не могут своевременно провести вскрытие скончавшихся.

В Sky News отмечают, что из-за подобной кадровой проблемы на фоне демографических изменений в Британии некоторые её жители вынуждены ждать похорон своих родственников более одного месяца.