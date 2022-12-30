От некоторых фруктов лучше отказаться, чтобы не нанести вред здоровью

Про фрукты говорят, что это самая полезная еда. Но при некоторых обстоятельствах эти продукты могут стать опасными.

Фрукты надо правильно выбирать, чтобы не заработать проблем со здоровьем. От слишком сладких плодов лучше отказаться.

В них много фруктозы, а это - моносахарид, который по сладости в два раза превосходит глюкозу.

Человек, употребляющий фруктозу в большом количестве, рискует получить повышенный холестерин, у него может образоваться токсичный висцеральный жир, нарушится обмен веществ.

И самое плохое последствие неумеренного увлечения сладкими фруктами - сахарный диабет.

Как выбирать полезные плоды, рассказала Римма Мойсенко, диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, главный врач центра эстетической медицины:

"В первую очередь мы должны отказаться от перезревших и мягких фруктов: они содержат наибольшее количество фруктозы. Неважно, какой это фрукт: если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой. Нам нужны фрукты, которые имеют жесткую форму, поддерживают свою жесткость и содержат наименьшее количество соков, ведь сок – это сладость"

Не только сахар, содержащийся в фруктах, может угрожать здоровью. Вторая опасность - свойство фрукта вызывать повышенное брожение.

Такое действие оказывают в основном ягоды, особенно крыжовник, черная смородина, виноград.

Еще одна опасность, исходящая от "полезных" фруктов, - это риск развития аллергии.

Такую реакцию, как правило, вызывают экзотические привозные фрукты: ананасы, бананы, киви, манго, мангостины.

А уж если у человека уже не все хорошо со здоровьем, например, есть проблемы с ЖКТ, то о фруктах и ягодах ему лучше вообще забыть.

Римма Мойсенко:

"Если мы говорим о человеке уже не совсем здоровом, который имеет какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, ему уже вообще никакие фрукты не подходят, но, прежде всего, не подходят цитрусовые"

Исключение, пожалуй, можно сделать для лимона (или лайма).

В нем, по мнению специалиста, содержится шестикомпонентная система витамина С, включающая большое число биофлавоноидов и пектинов.

"Лимон - лучшее средство для поднятия кислотности соляной кислоты, это нам нужно для лучшего переваривания животных белков, которые мы употребляем"

Однако этот фрукт не подойдет людям с повышенной кислотностью, страдающих язвенной болезнью и гастритом.

Очень полезные фрукты - финики, но есть их можно в небольшом количестве. Они не вызывают усиленного брожения, но в них много сладости.

Черную смородину лучше заменить в рационе красной. Яблоки - тоже хорошо, но не больше двух штук в неделю. И одну грушу, и она должна быть жесткой, а не мягкой.