Песков: выборы нового президента России запланированы на 2024 год

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 2024 год запланированы новые президентские выборы.

В пятницу, 30 декабря 2022 года, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказался о запланированных на 2024 год новых президентских выборах в России.

Песков заявил, что выборы президента России запланированы на 2024 год, «поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они так или иначе последуют», а также отметил, что для действующего главы государства Владимира Путина выборы «никогда не были главными».