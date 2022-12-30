Остердал заявил, что исключение России из «Евровидения» - жестко, но правильно

Глава конкурса песни «Евровидение» (ESC) выступил за продолжение запрета на участие России в конкурсе.

«Этот шаг был и остается жестким», сказал Мартин Остердал в интервью вокалисту Abba Бьорну Ульвеусу на BBC Radio 4. Однако, эта мера была оправданной, считает он.

«Даже если мы не считаем себя политиками, мы всегда должны отстаивать фундаментальные и высшие ценности демократии», — сказал Остердал: «Это будет конкурс песни «Евровидение», который поддерживает ценности, о которых мы говорим: солидарность, забота, объединение через музыку».

Напомним, что Великобритания, занявшая второе вместо в «Евровидении – 2022» стала преемницей проведения конкурса на своей территории и «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле.