Евродепутат Уоллес назвал план ЕС по борьбе с Россией безумием
2022-12-30 18:43
Евродепутат Мик Уоллес назвал план ЕС по борьбе с Россией безумием, который станет причиной страданий простых европейцев.
30 декабря депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своём аккаунте Twitter раскритиковал план Европейского союза, направленный на противостояние России, из-за которого 21,9% граждан ЕС может оказаться за чертой бедности.
Уоллес выразил свою уверенность в том, что готовность Евросоюза бороться с Россией до последнего украинца, вынуждая страдать простых европейцев, является истинным безумием Брюсселя.
Опубликовано: Диана Мудреченко