Евродепутат Мик Уоллес назвал план ЕС по борьбе с Россией безумием, который станет причиной страданий простых европейцев.

30 декабря депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своём аккаунте Twitter раскритиковал план Европейского союза, направленный на противостояние России, из-за которого 21,9% граждан ЕС может оказаться за чертой бедности.

Уоллес выразил свою уверенность в том, что готовность Евросоюза бороться с Россией до последнего украинца, вынуждая страдать простых европейцев, является истинным безумием Брюсселя.