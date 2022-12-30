Лия Ахеджакова объяснила, почему в Петербурге отменен спектакль с ее участием

Актриса заявила, что причина в необходимости неотложных работ «Ленэнерго», совпавших с датой постановки, а ее высказывания против СВО здесь ни при чем.

В Петербурге неожиданно отменили спектакль «Мой внук Вениамин», в котором задействована Лия Ахеджакова. В интервью «Комсомольской правде» народная артистка объяснила причину, из-за которой она не выйдет на сцену ДК «Выборгский», сообщает КП.

"Это вопросы не ко мне, а к «Ленэнерго». Они прислали некую бумажку, им срочно требуется провести работы в эту дату. Потому на сутки ДК будет закрыт. Спектакль не отменен, он переносится", - рассказала актриса.

На вопрос, не думает ли звезда, что неотложные работы удачно совпали с датой спектакля, и причиной переноса постановки стала именно она, Лия Ахеджакова ответила: «Там ведь полно актеров. Я не знаю. Пришла какая-то бумажка, и все. Туда обратитесь».

По словам звезды, спектакль идет давно. Если бы его хотели запретить либо отменить, то запретили бы.

А все началось с поста в телеграме одного из депутатов Мосгордумы, опубликовавшего афишу спектакля с Ахеджаковой в Санкт-Петербурге. И, указав на высказывания актрисы против СВО, задал вопрос: «У вас в Питере все там с головой в порядке?».

Спустя пару дней в ДК «Выборгский» был объявлен перенос спектакля. Зрителям предложили вернуть билеты.