Бывший главный раввин Москвы Гольдшмидт: евреям следует как можно скорее покинуть Россию

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил в интервью The Guardian, что евреям следует как можно скорее покинуть Россию.

Он предположил, что евреев сделают козлами отпущения из-за трудностей, связанных со спецоеперацией на Украине.

Гольдшмидт указал на растущий уровень антисемитизма в РФ, который может навредить евреям.

Он также сказал, что руководство России старается направить недовольство масс на евреев, когда политическая система оказывается под угрозой.