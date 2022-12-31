Вспышка птичьего гриппа произошла на ферме в Чехии
2022-12-31 00:50
Крупная вспышка птичьего гриппа произошла на птицеферме Брод-над-Тихоу на западе в Чехии.
Крупнейшая в истории страны вспышка птичьего гриппа произошла на птицеферме Брод-над-Тихоу в Тихоновском районе на западе Чехии, сообщило чешское национальное телевидение со ссылкой на Государственное ветеринарное управление (ГВУ).
"ГВУ подтвердило наличие птичьего гриппа H5N1 на птицеферме, где содержится 742 тысячи кур-несушек. По словам ветеринаров ожидается определение патогена вируса", - говорится в сообщении.
По словам представителя ГВУ Петра Мейера поводом для расследования послужила массовая смертность птиц в одном из цехов птицефабрики.
Опубликовано: Максим Алексеев