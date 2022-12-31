Трое полицейских убиты в Египте в результате столкновения в Исмаилии

Трое полицейских были убиты и четверо ранены в пятницу (30 декабря) в результате нападения на КПП в городе Исмаилия на Суэцком канале в Египте, сообщил источник службы безопасности.

Источники в силовых структурах сообщили о теракте, первом за несколько лет, за исключением Синайского полуострова, где орудуют джихадистские группировки.

Из двух автомобилей, подъехавших к блокпосту, установленном в жилом районе Исмаилии, вышли двое вооруженных мужчин и открыли огонь по полицейским из автоматического оружия, рассказал источник.

Трое полицейских были убиты и четверо ранены, в том числе офицер.

В ответ полицейские открыли огонь, убив одного из нападавших и ранив другого, которому, удалось бежать.

В последние годы нападения на силы безопасности и государственных чиновников были сосредоточены на востоке Синайского полуострова, где джихадистское повстанческое движение сейчас идет на убыль.



