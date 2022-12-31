Гитарист Queen Брайан Мэй удостоен внимания короля Карла III
2022-12-31 08:27
Брайан Мэй, гитарист рок-группы Queen, является одним из 1000 личностей, отмеченных в пятницу, 30 декабря, Карлом III по случаю традиционного королевского повышения по службе в новом году.
Гитарист, которого легко узнать среди тысячи по длинным кудрявым волосам, обработал и исполнил национальный гимн, Боже, храни королеву, на крыше Букингемского дворца по случаю 50-летия правления Елизаветы II в 2002 году.
Он уже был посвящен в рыцари в 2005 году. В этом году он также выступил в июне по случаю 70-летия правления королевы.
От лица Карла III он был удостоен новой награды за «заслуги в музыке и благотворительности».
Опубликовано: Тарас Медведев