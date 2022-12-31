Маск – первый человек на планете, который потерял 200 млрд долларов

За год, с декабря 2021-го, Илон Маск утратил 200 млрд долларов из своего состояния, пишет в субботу Bloomberg.

Так много не терял ни один бизнесмен на планете, и Маск тем самым поставил своеобразный рекорд по расточительству.

На финансовое состояние миллиардера повлияли отголоски пандемии и экономического кризиса в мире, которые нарушили поставки во многих областях промышленности. Акции Тесла на этом фоне начали стремительное падение еще в начале 2022 года.

После поглощения Твиттер, Маск и вовсе обвали свой бизнес на фондовой бирже, совершив ряд опрометчивых заявлений и поступков.

Сейчас активы предпринимателя оцениваются в $137 млрд.

Но есть одно «но». Экономисты Bloomberg не учитывают долгосрочные контракты и инвестпроекты в которые также вложены средства Маска. Две космические программы, которые подвигает Маск в рамках SpaceX принесут ему в скором времени значительные барыши. Правительство США и возможно Россия вынуждены платить за использование ракетоносителей космической империи «железного человека».

Что касается Тесла, то Маск заверил на днях своих сотрудников, что на их благосостоянии падение акций не отразится.