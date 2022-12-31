Российские силовики ликвидировали агента СБУ в городе Лисичанск

Российские силовики ликвидировали агента СБУ, планировавшего теракт в день принятия новой Конституции ЛНР.

31 декабря российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на сотрудника силовых структур ЛНР, сообщило о ликвидации агента Службы безопасности Украины в Лисичанске, который готовил террористический акт в Доме правительства в Луганске в день принятия новой конституции республики.

Помимо прочего, ликвидированный российскими спецслужбами агент СБУ причастен к убийству неназванного военнослужащего Народной милиции ЛНР и мирной жительницы.