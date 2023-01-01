Стало известно, кто поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
2023-01-01 08:37
Северокорейского лидера с наступлением нового 2023 года поздравили ближайшие соседи и не только.
Поздравительную телеграмму в адрес лидера Северной Кореи направил президент России Владимир Путин, отмечает Северокорейское агентство ЦТАК.
Кроме того, его поздравили глава КНР Си Цзиньпин, президент Беларуси Лукашенко и премьер Индии Моди.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Храмова Оксана
Как уберечь дыхательные пути от губительного морозного воздуха
Есть люди, которые особенно тяжело переносят холодный зимний воздух. Достаточно кратковременного пребывания на морозе - и простуда уже тут как тут. Что можно с этим сделать, рассказаа терапевт Александр Карабиненко.Подробнее...
-