Стало известно, кто поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

APS
2023-01-01 08:37

Северокорейского лидера с наступлением нового 2023 года поздравили ближайшие соседи и не только.

Поздравительную телеграмму в адрес лидера Северной Кореи направил президент России Владимир Путин, отмечает Северокорейское агентство ЦТАК.

Кроме того, его поздравили глава КНР Си Цзиньпин, президент Беларуси Лукашенко и премьер Индии Моди.

Опубликовано: Тарас Медведев







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